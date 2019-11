Ucciso a coltellate in una camera d'hotel il parrucchiere di Cristiano Ronaldo

Giallo a Zurigo, ucciso il parrucchiere di CR7 e di altre star. In una camera di hotel della città svizzera è stato trovato morto Ricardo Marques Ferreira, il parrucchiere delle star, tra cui l'attaccante della Juve Cristiano Ronaldo.



Secondo quanto riportato dal Correio da Manhã Ricardo Marques Ferreira sarebbe stato ucciso a coltellate ed è morto sul letto della sua camera d’albergo.

Ricardo Marques, portoghese, nato a Madeira, l'isola nell'Atlantico dov'è cresciuto Cristiano Ronaldo, viveva in Svizzera da due anni ed era famoso perché lavorava con le star. Oltre a CR7 aveva all'attivo diverse collaborazioni con volti televisivi e dello spettacolo. Attrici, modelle, conduttrici televisive.

proveniente dall’Isola di Madeira come Ronaldo, aveva pubblicato una foto col giocatore sui social media mentre dava gli ultimi ritocchi al suo look per un servizio fotografico realizzato nel settembre 2015, quandoindossava ancora la maglia del Real Madrid.