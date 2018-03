Terremoto a Cosenza alle 18.32. "Paura tra la gente, molti in strada"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSENZA - Una scossa diè stata avvertita chiaramente in, in provincia dialle 18.32. Il sisma, di magnitudo 3.3, ha destato grande allerta tra la popolazione con molta gente che è scesa nelle strade. L'istituto nazionale di vulcanologia ha stimato la profondità a 26 km. I comuni più vicini all'epicentro sono. Al momento non sono segnalati danni ingenti a persone o cose. L'evento è stato preceduto alle 16.30 da un boom sonico, simile a quello della mattinata nel Nord Italia, sentito nella Valle del Crati a Nord di Cosenza