Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi sabato 8 gennaio 2022

Million Day, riparte la caccia della prima vincita del 2022. Alle 19 di oggi, sabato 8 gennaio 2022, estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione di euro. Finora le vincite plus sono state 199, di cui 52 (in 54 settimane) nel corso del 2021. L'ultimo colpo del gioco quotidiano del Lotto a Crema, in Lombardia, lo scorso 31 dicembre 2021, centrato con una giocata singola da un euro. Al Million Day comunque si vince anche con il 4 (mille euro), il 3 (50 euro) e il 2 (due euro).

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto

I NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 8 GENNAIO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDI 7 GENNAIO 2022: 17-52-13-35-4

GIOVEDI 6 GENNAIO 2022: 24-11-2-17-23

MERCOLEDI 5 GENNAIO 2022: 34-41-9-32-37

MARTEDI 4 GENNAIO 2022: 13-30-49-52-54

LUNEDI 3 GENNAIO 2022: 5-10-24-27-44

DOMENICA 02 GENNAIO 2022: 4-14-41-48-50

SABATO 01 GENNAIO 2022: 6 26 40 42 49

© RIPRODUZIONE RISERVATA