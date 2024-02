Maria Fida Moro, morta la figlia primogenita dell’ex presidente del Consiglio ucciso dalle Br. Aveva 77 anni, era malata da tempo

Maria Fida Moro, primogenita dell'ex presidente del Consiglio dei Ministri Aldo Moro, sequestrato e ucciso dalla Brigate Rosse nel1978, è morta in una clinica di Roma. Aveva 77 anni ed era malata da tempo ma le sue condizioni erano rapidamente peggiorate. Era stata parlamentare per una legislatura.

L'annuncio di Ignazio La Russa nell'aula del Senato

«È morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un'altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio».

Così in Aula del Senato il presidente Ignazio la Russa annuncia la scomparsa - a 77 anni, della figlia del leader Dc Aldo Moro.

La carriera politica: da Rifondazione Comunista ad Alleanza Nazionale fino al Partito Radicale

Cresce nell'ambiente politico italiano, milita e collabora in diversi partiti. Viene eletta al Senato della Repubblica in Puglia nel 1987 con la Democrazia Cristiana, che lascia nel 1990, per passare a Rifondazione Comunista. Ma negli anni, cambia completamente orientamento politico, partecipando alla costituzione di Alleanza Nazionale. E nel 2008 aderisce al Partito Radicale. Nel 2013 la Moro, il figlio ed altri hanno fondato un movimento cristiano sociale denominato "Dimensione Cristiana con Moro", ispirato alla politica dello statista democristia