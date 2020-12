Malore in casa per una studentessa durante una lezione di didattica a distanza: muore a quindici anni

MANDURIA - Tragedia a Uggiano Montefusco, piccola frazione di Manduria, nel Tarantino, dove questa mattina una quindicenne ha avuto un malore durante una lezione di Didattica a distanza. La ragazza ha avuto un mancamento dal quale non si è più ripresa.



Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale del "118" partito della postazione di Torricella perché i mezzi di soccorso della zona erano impegnati in altri interventi. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, la ragazza era distesa per terra ed era in arresto cardiocircolatorio.

Nel frattempo è arrivato anche un equipaggio con il medico a bordo partito da Francavilla Fontana. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.

