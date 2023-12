​Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto: ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 2 dicembre 2023

Estrazioni del Lotto, caccia ai numeri vincenti aspettando l'estrazione di questa sera, sabato 2 dicembre come sempre fissata alle ore 20 (la quarta estrazione settimanale andrà avanti fino alle fine dell'anno per supportare la popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione.

Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, ecco tutti i numeri vincenti e le quote dell'estrazione di oggi per un'altra chance per mettere a segno il colpo che ti può cambiare la vita.

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto, appuntamento come sempre fissato alle ore 20. Segui dunque in diretta l'appuntamento su corriereadriatico.it.

LOTTO, L'ESTRAZIONE DI SABATO 2 DICEMBRE 2023

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

(I numeri devono essere sempre validati dalla commissione di vigilanza)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI SABATO 2 DICEMBRE 2023

(A novembre abbinato alla ruota di Torino)

36 - nacchere 33 - elica 18 - cerino 35 - uccello 42 - caffè

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI OGGI SABATO 2 DICEMBRE 2023

Numero Jolly

Numero Superstar

LE QUOTE DI OGGI

SUPERENALOTTO

Vincite SuperEnalotto

Punti 6:

Punti 5+:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:



SUPERSTAR

Punti 6SB:

Punti 5+SB:

Punti 5SS:

Punti 4SS:

Punti 3SS:

Punti 2SS:

Punti 1SS:

Punti 0SS:



Vincite Seconda Chance 50 Euro:

Vincite Seconda Chance 3 Euro:

Vincite WinBox 1:

Vincite WinBox 2:



Totale vincite Seconda Chance:

Totale vincite WinBox:



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro:





10ELOTTO, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI, SABATO 2 DICEMBRE

Numero Oro:



Doppio Oro:



10ELOTTO EXTRA, I NUMERI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI SABATO 2 DICEMBRE



Numero gong: