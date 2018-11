Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 15 novembre 2018: tutti i numeri estratti

Estrazioni Lotto e Superenalotto 13 novembre: tutti i numeri vincenti. Nessun 6 né 5+, jackpot a 64 milioni​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seguite suledidi oggi,in serata, a partire dalle 20, pubblicheremo in diretta i numeri vincenti e a seguire le quote. Ricordiamo che per la sestina vincente del, il 15esimo più ricco nella storia della Sisal.BARICAGLIARIFIRENZEGENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIANAZIONALESUPERENALOTTO, I NUMERI