Denise Pipitone, segnalato un video su TikTok dalla Spagna: «Somiglianza incredibile, potrebbe essere lei»

Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Spagna. Una nuova segnalazione sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, arriva dai social, da una cantautrice siciliana che si chiama Denise Manno che riporta quello che una sua follower le ha mostrato su TikTok.

L’artista sul suo profilo Facebook scrive: «Grazie ad una mia follower, ho posato l’occhio su una ragazza che vive in Spagna a Málaga. Si chiama Denise, ha 20 anni e somiglia molto a Denise Pipitone. Ha postato un video tempo fa su Tiktok scrivendo ‘non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso’ e in più posta spesso video tutorial su come fare le pizzette, piatto tipico italiano, strano da una ragazza spagnola no? Che poi a pensarci bene, in base al racconto della guardia giurata di Milano la bambina voleva ‘a pizza’. Sui social e su Tiktok la ragazza non hai mai postato video con i suoi genitori ma solo con il suo fidanzato, quindi questo mi ha portata a pensare fosse lei», scrive.

La cantante annuncia poi la sua intenzione di contattare la ragazza per chiderle maggiori informazioni: «Ho fatto molti confronti con le sue foto e la somiglianza è notevole, anche con la foto ricostruita con la faccia di Denise», ha poi concluso. Si tratta di pochi indizi, ma nulla viene lasciato al caso, motivo per cui la Manno ha contattato anche l'avvocato di Piera Maggio.

