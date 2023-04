Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio a Domenica In. Mara Venier l'abbraccia: «Siamo con te»

Diciannove anni senza Denise Pipitone e mamma Piera Maggio che non ha mai smesso di cercarla, andando contro tutti e contro tutto. Adesso la signora Piera ha pubblicato un libro verità da titolo “Denise” e oggi (domenica 16 aprile) l'ha presentato a Domenica In, accolta da una commossa Mara Venier: «Seguiamo da sempre la straziante vicenda di Denise - ha detto la signora della domenica - e fino a quando io resterò qui continueremo a starti accanto. Sarei felice di raccontare un finale positivo, io e tutto il popolo di Denise che in questi anni ti è stato sempre vicino».

Piera Maggio ha ringraziato e visibilmente commossa ha abbracciato Mara.

Denise Pipitone, prelevato dna di una ragazza rom alla periferia di Roma. La mamma: «Non sapevamo nulla»