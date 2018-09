Il curriculum perfetto: come farsi leggere dalle aziende per trovare subito lavoro

di Lorena Loiacono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Testi snelli, chiari e diretti, personalizzati e specificatamente rivolti a chi offre il lavoro cercando una figura precisa. E poi attenzione alla foto allegata. Ilperfetto esiste e ha regole (da aggiornare) che vanno rispettate.I SITI A PAGAMENTOL'obiettivo è far sì che il curriculum venga letto. Saperlo scrivere è diventato un vero e proprio business: il web è pieno di siti, addirittura ci sono tutor a pagamento per aiutare a redigere una presentazione vincente. Un curriculum quindi può costare dai 150 ai 300 euro. Sperando che funzioni.OBIETTIVO: FARSI LEGGERE Ma che cosa deve contenere un curriculum vitae che si faccia leggere? Innanzitutto la sintesi: non deve annoiare chi lo legge, deve puntare solo sulle esperienze lavorative o sulle competenze che abbiano a che fare con il lavoro per cui ci si presenta. Per ogni candidatura, quindi, un curriculum diverso: al bando testi standard o il cv europeo che in Italia non ha mai riscosso successo.MAI BARARE SULLE LINGUE Meglio mettere in luce sia le conoscenze linguistiche sia quelle informatiche e, soprattutto, è importante non barare millantando ad esempio la conoscenza di lingue straniere. I dati anagrafici e i contatti telefonici o social devono essere chiari e ben visibili mentre le foto, se richieste, devono mantenere una linea formale. Niente foto in vacanza, quindi. Svanita pure la tendenza per i video curriculum.LE SOFT SKILL Importanti le cosiddette soft skill, quelle competenze utili sul posto di lavoro come la capacità di fare squadra, di comunicare e di saper risolvere i problemi. Tra le competenze più ricercate dalle imprese, come evidenzia Unioncamere, c'è la green skill: nel 2017 circa 653mila imprese hanno ricercato profili professionali con attitudine al risparmio energetico o alla sostenibilità ambientale. Una impresa su due richiede espressamente il possesso di competenze green.riproduzione riservata ®