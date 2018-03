Venerdì un asteroide sfiorerà la Terra: «Sarà più vicino a noi della Luna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato scoperto due giorni e già fa paura.è un piccoloche domani mattina sfiorerà lapassando a una distanza minima didal nostro pianeta. Considerando che la Luna si trova a 384mila chilometri da noi è una distanza veramente molto breve.Secondo gli astronomi il passaggio è previsto intorno alle 6.54, ora italiana, ma non dovrebbe rappresentare alcun rischio. L'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, ha spiegato che l'asteroide ha un diametro di 10 metri e questo lo rende assolutamente non pericoloso. Essendo molto piccolo per guardarlo bisognerà disporre di strumenti sofisticati, ma sarà presente anche la diretta online.Il prossimo 7 marzo alle 8.53 italiane, passerà vicino alla Terra un altro asteroide 2017Vr12, molto più grande, ma che viaggerà anche a una distanza maggiore dal nostro pianeta.