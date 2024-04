ASCOLI Porte aperte negli ospedali Mazzoni e Madonna del soccorso dell’Ast di Ascoli in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile e per la quale la Fondazione Onda ha organizzato, dal 18 al 24 aprile, la nona edizione dell’(H) open week. Gli ospedali di Ascoli e San Benedetto sono tra le 260 strutture del network Bollino rosa che hanno aderito, attraverso l’offerta gratuita di servizi clinici, diagnostici e informativi, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la cura al femminile. Sono tre le unità operative dell’Ast di Ascoli che hanno organizzato open day nel corso dei quali è possibile effettuare, previa prenotazione, visite, consulenze e colloqui in presenza: il reparto di gastroenterologia e endoscopia interventistica del Mazzoni; i reparti di malattie metaboliche e diabetologia e di medicina interna delMadonna del soccorso.

Gli orari

Il reparto di gastroenterologia diretto da Filippo Antonini sarà a disposizione, con uno specialista, il 19 e il 22 aprile, dalle 15.30 alle 19.30, per visite gratuite negli ambulatori al piano terra del Mazzoni. Alcune malattie gastroenterologiche sono più frequenti nelle donne. Una visita specialistica di gastroenterologia può evitare pericolosi ritardi diagnostici (per prenotare: 0736 358867). All’ospedale di San Benedetto, nell’ambulatorio del reparto di malattie metaboliche e diabetologia (terzo piano) diretto da Rosanna Rabini, il 18, 19, 22, 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 10.30, saranno effettuate valutazioni dietologiche e diete personalizzate (per prenotare: 338 3034831 o 0735 793314). Il reparto di medicina interna diretto dal facente funzione Carlo Rasetti effettuerà: il 18 aprile, dalle 10 alle 14 (ambulatorio di malattie epatiche al quarto piano), valutazioni della steatosi epatica mediante visita, ecografia e valutazione nutrizionale; il 19 aprile, dalle 9 alle 12, nell’ambulatorio di medicina interna (quarto piano) valutazione clinica e strumentale (Rems) del paziente per l’identificazione dell’osteoporosi subclinica (per prenotare: 0735 793833). Altre info su www.bollinirosa.it.