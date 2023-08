ASCOLI Una sfida come sempre avvincente fino all’ultimo morso quella che ha caratterizzato anche per l’edizione 2023 le Olimpiadi dell’oliva, ovvero la sfida che nell’ambito di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana Dop mette di fronte concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Una serata che ha visto, nel villaggio della manifestazione in piazza Arringo, assegnare due premi (consistenti in degustazioni gratuite dei piatti proposti dai produttori presenti).



I due campioni



Vincitori sono risultati, nelle due prove che si sono svolte di un fronte a un nutrito pubblico pronto ad applaudire e divertirsi, Davide Messori di Milano e Daniele Gambelli di Ancona. Nella prima prova, quella vinta da Messori (anche dopo uno spareggio), la sfida consisteva nel mangiare il maggior numero di olive contenute nel proprio vassoio, senza poter utilizzare le mani, nell’arco di un minuto. Nella seconda sfida, invece, il marchigiano Gambelli ha sconfitto i suoi avversari riuscendo a mangiare per primo tutte le olive contenute nel suo contenitore.



Vai con la musica



Nel frattempo, da oggi e fino al 21 agosto si affiancano alle gare e agli incontri gastronomici anche spettacoli ed eventi musicali. Stasera alle ore 22 ci sarà “L’oliva nuda balla!”: una serata di musica dance anni ‘80-‘90 con dj Mara. Il 18 agosto, la coinvolgente esibizione dei “On Air”. Il 19 agosto, ore 22, sarà la volta dell’esibizione della talentuosa cantautrice ascolana Giorgia De Santis, in arte Desagio, reduce dal successo ottenuto alla Rassegna Moda sotto le stelle di Confartigianato in piazza del Popolo. Infine, il 21 agosto, 21,30, festa finale con il gruppo “Dance to dance”, atmosfere anni ’80, ’90 e Duemila ad Ascoliva.