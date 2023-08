ASCOLI - La città torna da oggi a rivestire il ruolo di capitale mondiale dell’oliva. E lo fa spalancando le porta a turisti e amanti proprio dell’oliva ascolana del Piceno Dop provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, grazie all’avvio della decima edizione di Ascoliva Festival. Una manifestazione che, nel corso delle nove edizioni precedenti, è riuscita a portare ogni anno nel capoluogo piceno decine di migliaia di visitatori (40mila nel 2022) e che si aprirà ufficialmente questo pomeriggio alle ore 18 con il taglio del nastro inaugurale del villaggio dell’oliva, in piazza Arringo, da parte del sindaco Marco Fioravanti e alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

La sfida per l’associazione culturale Ascoliva che organizza l’evento, patrocinato dal Comune di Ascoli e dalla Regione Marche insieme a partner come il Bim Tronto, è ancora una volta riuscire ad attrarre il maggior numero di persone nel capoluogo piceno grazie proprio al prodotto gastronomico per eccellenza del territorio, ovvero l’oliva ascolana, da oggi fino al prossimo 21 agosto. Il tutto in uno scenario ancor più importante che vedrà, a fianco agli stand dei produttori locali di olive e di altre 12 piatti tradizionali del territorio, anche il Palaoliva: un’ampia, elegante struttura trasparente che accoglierà tutta la parte culturale della manifestazione con un’Area eventi, altri espositori di prodotti locali, servizi informativi e turistici e una grande area per le degustazioni che si affiancherà al suggestivo Giardino dell’oliva. Saranno presenti, inoltre, lo stand del Psr Marche, con un ricco calendario di incontri e focus sui prodotti regionali, oltre a quelli del Consorzio di tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop e del Consorzio di tutela vini piceni.



Sarà il sindaco Fioravanti, alle ore 18, a tagliare il nastro e aprire la decima edizione di Ascoliva Festival, alla presenza anche dell’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Antonini e ad altri rappresentanti istituzionali, cittadini e turisti. Sarà presente, come avvenuto nelle precedenti edizioni, una delegazione della Quintana, ad arricchire la cerimonia di accoglienza soprattutto per chi per la prima volta arriverà in città. Poi alle 18.30, il primo importante incontro sul tema “Ricerca e territorio” con interventi del sindaco e dell’assessore Antonini seguiti da quelli di esponenti dell’Università Politecnica delle Marche tra cui Davide Neri sulla presentazione del corso di laurea in Sistemi Agricoli Innovativi e Monica Pantaloni sul “Censimento degli olivi nell’ambito urbano di Ascoli” oltre quello di Enrico Maria Lodolini sul tema “Innovazioni nella coltivazione dell’ascolana tenera”. Poi si entrerà nel clima della notte bianca ascolana, ma nei giorni successivi, già da domani e fino al 21 agosto si susseguiranno altri incontri, laboratori, degustazioni e spettacoli musicali.



Ma i veri protagonisti del festival, che è stato inserito dal Ministero sulla pagina principale del portale ufficiale del turismo italiano, www.italia.it, saranno ancora una volta l’oliva ascolana del Piceno Dop e i 6 produttori presenti che proporranno a tutti i visitatori del villaggio, oltre l’oliva e i tradizionali cremini, altri 12 piatti locali: si tratta di Agorà, Fattoria Case Rosse, La Bottega di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Macelleria gastronomia Clerici di Clerici Giovanni e figlie. I visitatori potranno, dunque, degustare il prodotto-simbolo della gastronomia locale, noto ormai a livello mondiale.