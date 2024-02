Cade con la mountain bike sulla strada che porta a Colle San Giacomo: ragazzo in ospedale

ASCOLI - Un ragazzo in sella ad una mountain bike è caduto intorno alle 10,30 di questa mattina e ha riportato un trauma sulla strada di montagna che conduce al Colle San Giacomo, ad Ascoli, all'altezza del rifugio Mario Paci. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per il recupero e un'ambulanza per il trasporto all'ospedale Mazzoni.