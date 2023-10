Gioca un euro al Win For Life e ne vince quasi 27mila. Ecco dove è stato centrato l'exploit

ROMA - La fortuna bussa nelle Marche: il Win For Life premia infatti un giocatore che, nel concorso delle 18 di martedì 3 ottobre, ha centrato a Jesi presso la Tabaccheria in via Marche 10, un "10" da 26.950,42 euro. Il vincitore, che ha effettuato una giocata online del valore di un euro ha indovinato i dieci numeri della combinazione estratta (2 4 6 9 13 15 16 17 19 20), ma non il Numerone (2).