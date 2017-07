Miss Italia, quest'anno fascia alla ragazza social più bella: la giuria è digital

ROMA - Mentre l’attenzione del pubblico, nel corso della finale, è concentrata sull’elezione della nuova Miss, pochi minuti prima una giuria d’eccezione, composta da personaggi influenti del mondo digital, assegnerà la fascia di Miss Italia Social 2017. Del resto, già un anno fa il Concorso, anche in tale settore, ha raggiunto risultati di rilievo: durante la diretta televisiva del 10 settembre, #MissItalia è stato l’argomento più discusso su Twitter, sia in Italia che su scala mondiale.



Il programma promette di essere l’edizione più interattiva di sempre con la giuria che fungerà anche da osservatorio social, supportando il conduttore Francesco Facchinetti nella gestione della puntata e riferendo commenti, umori e tendenze in tempo reale. In giuria, iPantellas, il duo comico formato dai varesini, ex animatori, Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati che, con le loro popolarissime parodie, hanno scalato le classifiche di Youtube, raggiungendo gli oltre 705 milioni di visualizzazioni e i 2,8 milioni di fan; Chiara Nasti, una delle influencer più giovani e seguite nel mondo social con i suoi oltre 1,4 milioni di follower, testimonial di molti brand italiani e internazionali di successo; l’attrice romana Angelica Massera, autrice di celebri video che ironizzano sulla quotidianità delle donne, e che contano oltre 100 milioni di visualizzazioni su Facebook, e Giulia Valentina, tra le influencer più amate dal pubblico femminile, che si occupa di lifestyle sul web.



Non mancheranno, inoltre, momenti di intrattenimento e spettacolo con le esilaranti imitazioni dello youtuber star del web, Gordon, al secolo Yuri Sterrore, che regalerà al pubblico una serata di assoluto divertimento. Durante l’evento in TV, anche se il sito www.missitalia.it, rinnovato nei contenuti e nella sua veste grafica, resterà lo strumento principale per entrare nel mondo di Miss Italia e conoscere le concorrenti in gara, per rimanere aggiornati, basterà entrare nella pagina Facebook del concorso (disponibile fin d'ora) e cliccare "Mi piace". Stories, foto, video, anteprime e chicche dei backstage sono presenti anche nel profilo Instagram, mentre per commentare live è possibile utilizzare Twitter con l’hashtag #MissItalia.

