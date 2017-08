Il folk del mondo ad Apiro Gruppi da Cile, Indonesia, Messico, Ungheria, Russia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO - Il Festival Terranostra si terrà sulla pista di pattinaggio e lungo i viali alberati che ospiteranno la mostra “Art & Terra”, l’esposizione mercato di prodotti tipici locali e artigianato. Decisione sofferta, ma non c’erano altre alternative per sopperire ai problemi del centro storico a seguito del terremoto dell’anno scorso. Dunque con tanta determinazione il Comune in collaborazione con l’Associazione Urbanitas ha raddoppiato l’impegno per offrire ai migliaia e migliaia di turisti (all’edizione dell’anno scorso sono state calcolate circa 20 mila presenze) una manifestazione folcloristica ricca di spettacoli e colori e che rappresenti un vanto per il paese e un gran momento di festa. «Una sfida che speriamo di vincere – ha detto l’assessore comunale Nadia Sparapani - La qualità dei gruppi ospiti assicurano uno spettacolo davvero unico. D’altronde “Terranostra” è il Festival più importante della Regione Marche e tra i più importanti a livello nazionale ed internazionale. Uno dei nostri obbiettivi principale è quello di conservare con questo evento la cultura e le tradizioni popolari marchigiane. Ciò ci ha consentito di trasmettere ai più giovani la conoscenza e l’apprezzamento del folclore».Da domani a Ferragosto sette gruppi, provenienti dal Cile, Indonesia, Lituania, Messico, Russia, Ungheria, nonché l’Urbanitas di Apiro, animeranno le serate con musica e balli e offriranno ai presenti assaggi dei loro piatti tipici che prepareranno durante il festival. Non solo musica, balli ed gastronomia ma anche scambi culturali con i gruppi per far conoscere il folclore marchigiano in tutto il mondo.La “Festa paesana”La manifestazione si apre ufficialmente domani con la presentazione dei gruppi ospiti, accolti dal sindaco Ubaldo Scuppa e dall’intera comunità. Imperdibile l’appuntamento di domenica con la tradizionale “Festa paesana” (più di 4 mila persone la passata edizione) dove il pubblico diventa protagonista a contatto con i gruppi. Lunedì l’ultima esibizione con il grande e spettacolare “Galà del Folclore”. A Ferragosto previsti anche diversi momenti istituzionali con lo scambio dei doni tra le varie delegazioni dei gruppi e il primo cittadino al Teatro “Mestica”, mentre nel pomeriggio la celebrazione della messa con canti religiosi e di pace. A seguire tutte le nazioni partecipanti sfileranno lungo le vie del paese fino a notte fonda.