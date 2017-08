Operato ma resta in coma il giovane precipitato da un hotel a Riccione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO- Resta ricoverato in condizioni gravissime, in coma farmacologico, nel reparto rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena, il 17enne di Monte San Giusto precipitato all'alba di venerdì dalla facciata sul retro, dell'Hotel Tenerife di Riccione, riportando nella caduta un forte trauma cranico ed una frattura al bacino.Nella giornata di sabato il minore ha subito un intervento, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, le sue condizioni restano invariate dalla giornata di sabato, non è ancora fuori pericolo. In queste ore in cui sta combattendo la battaglia più difficile, tutta la comunità locale resta con il fiato sospeso in attesa di notizie. I prossimi giorni saranno decisivi per vedere come reagirà il fisico forte del minore, alle cure prestate dai sanitari dell'ospedale di Cesena. Si trovano a Cesena i familiari del ragazzino, la madre, il padre ed il fratello maggiore, anch'essi in attesa di sviluppi positivi sulla sorte del loro congiunto.