Si arrampica sulla facciata dell'hotel e precipita: grave un ragazzo di 17 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICCIONE – Dramma nella notte a Riccione, dove un 17enne è precipitato da un albergo. Gravissime le sue condizioni, è stato ricoverato al Bufalini di Cesena.Secondo le prime informazioni, il ragazzo farebbe parte di una comitiva di amici maceratesi in vacanza in Romagna. Il ragazzo sarebbe rientrato in albergo prima dei compagni, ma, sprovvisto della chiave avrebbe provato a raggiungere la sua stanza arrampicandosi sul retro dell’albergo. Ma ha perso la presa ed è caduto giù: a ritrovarlo privo di sensi, in mattinata, il proprietario dell’albergo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.