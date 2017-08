Il furto incredibile, i ladri sradicano dalla strada e rubano un dosso artificiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO I tempi cambiano anche per i ladri, visto che ad Appignano è stato rubato addirittura un dosso artificiale di otto metri. La notte scorsa, infatti, è sparito il dosso che il Comune aveva installato a fine luglio, poco più di una settimana fa, in via Manzoni. Si tratta di una via adiacente al centro storico, dove ci sono le telecamere di videosorveglianza e le abitazioni. L’allarme, o meglio, lo sconcerto, è scattato ieri mattina quando si sono accorti che il dosso artificiale non c’era più. Ora scattano le ipotesi più assurde su chi possa essere stato a compiere il furto e soprattutto che cosa vuol fare dell'a dir poco inusuale bottino. Si potrebbe pensare che quel dosso abbia dato fastidio a chi in quella strada preferisce viaggiare a passo più sostenuto.