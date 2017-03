Wasted ­čî╣ Un post condiviso da Amber Rose (@amberrose) in data: 26 Mar 2017 alle ore 07:14 PDT

ROMA - Amber Rose più sexy che mai su Instagram: la showgirl si esibisce in un video hot a beneficio delle sue migliaia di fan. Pochi secondi di filmato in cui la giunonica rose gioca a fare la provocante. Il risultato sono oltre 850.000 visualizzazioni in un giorno e oltre 2.000 commenti.