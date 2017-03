Spunta un video girato il giorno prima della morte E' l'ultimo di Giacomo da vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ad alimentare i dubbi che crescono di ora in ora nei genitori di Giacomo Nicolai, distrutti dal dolore, spunta ora anche un video. Si tratta di un filmato di pochi secondi, una quindicina in tutto, girato sabato scorso, il 18 marzo, il giorno prima che si consumasse il dramma. Un filmato inviato dal giovane fermano, attraverso whatsapp, ad uno studente dell’università a Torino, suo amico. In quei pochi frammenti si sente la voce di Giacomo, si vede il ragazzo a spasso per le vie di Valencia, si avverte il tono festoso e allegro del giovane fermano, felice di mostrare all’amico quello che stava vivendo. Un documento di cui la famiglia è venuta a conoscenza una volta rientrata in Italia e che può rivelarsi importantissimo. Non solo perché è l’ultima testimonianza di Giacomo da vivo ed ha quindi in valore affettivo inestimabile ma anche perché rafforza i genitori del ragazzo nella convinzione che via via si è fatta largo nel loro cuore ovvero che quanto accaduto a Valencia non può essere liquidato in fretta come un suicidio.