Svelato il drappo del Palio L'artista Imposimato «Quanta storia nella tela»

FERMO - Acrilico su tela, un metro e novanta di altezza per un metro di larghezza, cucito su un velluto di colore verde veneziano: è arrivato l’altra sera, nel borgo medievale allestito in largo Alvaro Valentini (in porta Santa Lucia) il Palio 2017 realizzato dall’artista fiorentina Paola Imposimato.La pittrice in abiti medievali ha presentato l’opera, portata come tradizione dalla delegazione monterubbianese dell’Armata di Pentecoste, accolta dai priori delle contrade Molini Girola e Capodarco e annunciata dal regista Oberdan Cesanelli nei panni dell’araldo.Con questo “drappellone” Imposimato celebra il sessantesimo Palio dipinto in carriera, il suo primo per una rievocazione storica marchigiana: «Realizzare questo drappo per la Cavalcata dell’Assunta, una manifestazione così ricca di simboli e significati mi ha dato moltissimo, è stata una bellissima sorpresa. Il Palio ha un significato inesauribile e infinito, con tutta una storia da racchiudere in una tela». Il Palio vede la Beata Maria Vergine Assunta in cielo svettare accanto alla cattedrale di Fermo.