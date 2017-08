Fermo si tuffa nel Medioevo Stasera il corteo storico con oltre mille figuranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Serata di forti emozioni quella di sabato per la Cavalcata dell’Assunta: al centro di piazza del Popolo la Tratta dei Barberi, per l’abbinamento dei cavalli alle contrade. Questa sera si ripeterà la magia del Magnifico Corteo storico in costume del XV° secolo che sfilerà con oltre mille figuranti in notturna dalla chiesa di Santa Lucia fino alla Cattedrale ma senza entrare nel Duomo, ancora chiuso, allestendo la cerimonia sul sagrato. La dama della Cernita sarà Giulia Ferracuti di Torre di Palme.