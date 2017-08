«Signora, non è ancora il momento». Lei partorisce dopo un'ora a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNEDO VICENTINO – Entra con lenel reparto di Maternità dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso per partorire il secondo figlio, ma la signora dal ginecologo di turno viene rimandata a casa, dovecon l’aiuto di una vicina di casa e il compagno collegato al telefono condel nosocomio di Santorso.La coppiaha vissuto domenica 6 agosto una giornata intesa per la. Mamma e bimba si trovano all’ospedale di Arzignano, stanno bene e a breve saranno dimesse. Come riporta il Giornale di Vicenza alle 8.30 di domenica alla signora Benedetta sono iniziate le contrazioni, così il compagno l’ha accompagnata all’ospedale di Santorso per il parto, dove è stata visitata e sottoposta a tracciato dal ginecologo di turno che però l’ha rispedita a casa perché a suo direCosì la coppia verso mezzogiorno è rientrata nella casa di Cornedo e una mezzora più tardi alla signora sono tornate, più forti, le contrazioni. Il compagno Fabrizio ha telefonato all’ospedale di Santorso per chiedere il ricovero,. Verso le 13.15 è iniziato il parto in casa, con Fabrizio a chiamare in aiuto una vicina per mettersi poi in contatto telefonico con un’ostetrica dell’ospedale di Santorso che ha fornito le indicazioni utili per il parto, andato bene. Nell’appartamento sono arrivati i sanitari del Suem che hanno ricoverato puerpera e bimba all’ospedale di Arzignano. Papà Fabrizio ha chiesto uncon il direttore generale dell’Ulss 7. Nel giro di poche ore la direzione medica dell’ospedale ha fatto sapere che l’invito a un colloquio chiarificatore è stato accolto e che il ginecologo nel mandare a casa la signora Benedettale linee guida aziendali.