Dalla Germania a Londra, ma prende il volo sbagliato e si ritrova a Las Vegas

Doveva viaggiare per poche ore per tornare a casa da Colonia, in Germania, dove aveva soggiornato per una trasferta di lavoro. Per un clamoroso scherzo del destino, però, un manager di una banca si è addormentato in volo e si è risvegliato mentre il suo aereo era diretto verso gli Stati Uniti, per l'esattezza a Las Vegas.Si chiama Samuel Jankowksy, ha 29 anni e una moglie di quattro anni più giovane, incinta, che lo attendeva in aeroporto per tornare a casa. Come riporta Metro.co.uk , il giovane manager doveva volare da Colonia allo scalo londinese di Stansted, per poi raggiungere la sua abitazione a Basildon, nella regione dell'Essex.Nonostante un triplo controllo della sua carta d'imbarco, Samuel si è infatti addormentato a bordo mentre ascoltava la musica con le cuffiette, ma quando si è risvegliato ha notato che l'aereo aveva ormai già sorvolato la Gran Bretagna e, dopo aver chiesto ad un altro passeggero che gli sedeva accanto, ha scoperto di essere diretto a Las Vegas e che quindi lo aspettavano altre ore, del tutto inutili, di volo. Oltre, ovviamente, al viaggio di ritorno verso casa.«Mi era sembrato strano che quell'aereo così grande potesse essere destinato ad un volo piuttosto breve, ma non mi sono posto altri dubbi. Non sapevo che Eurowings volasse fino a Las Vegas» - ha spiegato l'uomo - «Mia moglie mi aspettava a casa e col wi-fi di bordo sono riuscita ad avvertirla. La cosa peggiore, però, è avvenuta una volta atterrato a Las Vegas: mi hanno trattato come un criminale perché non avevo il visto. Mi hanno trattenuto in una cella dell'aeroporto per ore e un agente mi ha minacciato: 'Se non trovi il modo di andare via con un altro volo entro un'ora, sarai arrestato'».Alla fine, Samuel è riuscito a trovare un volo di ritorno per Colonia. «Anche sull'aereo, però, tutti mi guardavano male», confessa il manager. Le brutte sorprese, però, non finiscono qui: il 29enne, una volta in Germania, ha anche scoperto di essere stato indicato da Eurowings come persona sgradita e ha dovuto cercare un nuovo volo per la Gran Bretagna, con una compagnia diversa. Dopo una notte in hotel, Samuel ha fatto visita ad un amico a Mannheim e qui ha trovato un volo da Stoccarda. «Oltre ad aver perso tanto tempo, questa svista mi è costata quasi 900 euro. Mi hanno trattato malissimo, ma l'errore è dello staff di Eurowings che ha controllato la mia carta d'imbarco tre volte», si sfoga amaramente Samuel. I fatti risalgono allo scorso 30 giugno e l'uomo ha fatto ritorno a casa solo il due luglio, ma la notizia è stata diffusa in Gran Bretagna solo nelle ultime ore.