Spunta la App a luci rosse per le scappatelle extraconiugali: gli iscritti sono già duemila

di Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - C'è chi cerca una relazione lunga e chi, come per la maggior parte degli iscritti, una situazione eccitante. Magari della durata di qualche ora, giusto il tempo di conoscersi davanti ad un aperitivo per poi passare ai fatti. Che si stia cercando un'in zona o una migliaia di chilometri durante i viaggi, c'è una, Gleeden.com che offre l'opportunità di(di sesso maschile e femminile) di tutto il mondo in totale sicurezza. E a quanto pare ila conoscono bene, visto che sono. Le premesse, riassunte nella pagina iniziale del sito web non lasciano alcun dubbio. La piattaforma è indicata per chi vuole tradire il proprio partner. Bastano pochi click per iscriversi e, una volta completata la registrazione, si apre un mondo virtuale dove, senza troppo meccanismi cervellotici, si entra in contatto con migliaia di infedeli di tutto il mondo. In Italia si stima siano 3 milioni: uomini e donne in cerca di un'avventura extra matrimoniale.