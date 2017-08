L’agricoltore detective chiama i carabinieri, preso il vampiro di gasolio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STAFFOLO - Agricoltore detective fa arrestare il vampiro del gasolio. Era diverso tempo che i carabinieri della Stazione di Staffolo erano sulle tracce di un ladro di gasolio, che aveva già colpito in molte aziende della zona, sempre succhiando via il carburante da mezzi e cisterne. Ma nella tarda serata di giovedì, il ladro ha fatto visita nel posto sbagliato. In quella stessa azienda dove ultimamente erano state rubate consistenti quantità di gasolio (pari a 100 e 500 litri), tanto che la vittima, esasperata, aveva iniziato a sorvegliare con attenzione la sua proprietà. E quando giovedì sera s’è accorto di movimenti strani e di una torcia accesa nei pressi della sua casa colonica in disuso, prontamente ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri. La pattuglia della locale stazione – diretta dal luogotenente Pasquale Cerfolio – è intervenuta per verificare. E pizzicato il ladro in flagranza di reato. Il vampiro del gasolio era stato colto con le mani nel sacco, anzi nella cisterna.