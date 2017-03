Scende dal treno e finisce in manette: trentacinquenne aveva 70 grammi di fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Scende dal treno e finisce nei guai. Era arrivato a Senigallia da Bologna con la marijuana, da distribuire agli amici, ma ad attenderlo in stazione ha trovato la polizia. E’ stato arrestato un uomo di 35 anni originario di Bologna per detenzione di droga ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di circa 70 grammi di fumo.L'uomo è stato seguito per alcuni metri, dopo essere sceso dal treno, prima di essere stato fermato. Al momento dell’identificazione è apparso piuttosto nervoso. Dopo le prime verifiche gli agenti del Commissariato hanno chiesto se fosse in possesso di sostanze stupefacenti e lui, a quel punto, ha consegnato un involucro che aveva addosso, contenente una dose di marijuana.Ma c'era anche dell'altro. I poliziotti però hanno effettuato altre verifiche, accertando che, poco prima, aveva gettato un sacchetto di piccole dimensioni all’interno di un cestino presente nei pressi del punto in cui era stato fermato tra la stazione ferroviaria ed i giardini della Rocca. All’interno c'erano circa 70 grammi di marijuana già pronta per la cessione. Il ragazzo aveva con sé anche l’idonea strumentazione per il confezionamento e l’uso. E’ stato quindi condotto negli uffici di via Rosmini dove è emerso che aveva già pregiudizi sempre in materia di stupefacenti commessi in altre zone d’Italia. Recidivo insomma. Ieri mattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa del processo fissato per maggio. La droga è stata sequestrata e verrà distrutta come prevede la prassi in questi casi.