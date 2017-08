C'è il Summer Jamboree e il Comune dà forfait al matrimonio in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Dal Comune forfait ad un matrimonio in spiaggia in programma oggi per via del Summer Jamboree. La cerimonia ufficiale si è svolta in municipio, oggi la replica al mare. «È una situazione non ufficiale», spiega Maurizio Memè. «Se non era fattibile – replica la sposa - dovevano dirmelo subito. Da parte vostra non è stato un comportamento corretto». Solo venerdì la sposa ha saputo che nessuno sarebbe andato a ricelebrare le nozze. La motivazione? C’è il Summer Jamboree e sono tutti occupati.