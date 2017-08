Massacra l'ex in strada Arrestato dai carabinieri dopo un incubo di botte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un incubo durato quasi un anno, fatto di tormenti, minacce e sopraffazioni. L’ultimo episodio è avvenuto la settimana scorsa, quando lui, un anconetano di 35 anni, ha raggiunto la sua ex per picchiarla tra le vie di Falconara, facendogliela pagare per aver interrotto la loro relazione. Le avrebbe scagliato dei colpi ripetuti al volto, tanto da provocarle delle mini fratture, secondo il referto dell’ospedale di Torrette. È proprio al pronto soccorso che la donna, una 30enne, avrebbe avuto il coraggio di parlare e raccontare una storia di violenza, iniziata quando ancora i due convivevano e continuata con la fine della loro storia. Ora, l’ex compagno si trova relegato in una cella di Montacuto, dopo il fermo disposto dalla procura e convalidato dal gip. L’accusa è maltrattamenti in famiglia. I carabinieri l’hanno rintracciato mentre era nel suo appartamento. Dopo l’ultima aggressione si era dato alla fuga, lasciando la sua ex per terra, dolorante e con la faccia piena di lividi. Secondo quanto emerso, quel giorno l’aveva bloccata mentre lei stava passeggiando per Falconara, la città dove i due convivevano.