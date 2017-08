Altra siringa sulla strada Sale l’allarme a Monticelli Quarto caso da aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABFRIANO - Una siringa è stata trovata ieri mattina lungo la strada che da Monticelli di Fabriano conduce all’eremo di San Silvestro. È stato un atleta in allenamento sulle colline che conducono a Montefano ad accorgersi della presenza dell’ago e della siringa ai bordi della strada e a contattare le forze dell’ordine. Il quarto caso segnalato da aprile ad oggi. «Stavo correndo sul salitone – ha detto il giovane – quando l’ho schiacciata con il piede involontariamente. Aumentano gli atti di inciviltà ai Monticelli: fino a ieri dovevamo lamentarci dei tanti rifiuti abbandonati nella zona, ora pure una siringa forse usata da tossici». Rabbia e paura tra i tanti che, quotidianamente, frequentano il campo da bocce e trascorrono alcune ore all’aria aperta cercando un po’ di refrigerio dal caldo di questi giorni. Quello di ieri è il quarto caso di siringa abbandonata a terra. A inizio aprile altri tre casi nell’arco di 48 ore nel quartiere Pisana e verso la Stazione ferroviaria, in via Stelluti Scala. Sono stati gli agenti della polizia locale e un residente, lo scorso aprile, a lanciare l’allarme. «Troppe siringhe – lamenta un residente – spaventano tutti noi che passeggiamo sui marciapiedi. Alcuni hanno il cane, altri i bambini piccoli. È urgente un’operazione di pulizia e servono più controlli lungo le strade».