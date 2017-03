Nozze d’oro, tre fratelli in festa: oggi come ieri tutti sposi all’altare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Tre fratelli, di cui due gemelli, si ritroveranno domenica in chiesa per festeggiare le nozze d’oro. Esattamente cinquanta anni prima avevano deciso di unirsi in matrimonio con le rispettive mogli, contemporaneamente. La messa si terrà alle 11.15 presso la chiesa parrocchiale di San Francesco, la stessa dove mezzo secolo prima si erano scambiati amore eterno. Protagonisti di questa incredibile storia, che rappresenta anche un record, sono tre fratelli della famiglia Discepoli e le loro consorti che godono ancora tutti di ottima salute: Discepoli Arnaldo e Maria, Discepoli Sandro e Anna e infine Discepoli Settimio e Marisa. Sandro e Arnaldo sono anche gemelli.