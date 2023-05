Antonella Clerici malata, salta la diretta di È sempre mezzogiorno: «Ko. Da ieri non riesco ad alzarmi dal letto»

“È sempre mezzogiorno” non va in diretta oggi lunedì 29 maggio. Il motivo? Antonella Clerici sta male. È la conduttrice stessa a comunicarlo ai suoi fan su Instagram. «Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto» ha scritto Antonella nel post. «Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…» ha continuato.

Antonella Clerici sta male, salta la diretta del suo programma

Sotto al post tantissimi i messaggi per la conduttrice. Enrico Mentana, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Catena Fiorello, Paolo Conticini e Patrizia Pellegrino sono solo alcuni degli amici e colleghi che augurano ad Antonella Clerici una pronta guarigione. Salta quindi la diretta di È sempre mezzoggiorno, nella puntata di oggi 29 maggio 2023 verrà trasmesso uno speciale sui dolci. La conduttrice spera di riuscire a tornare domani in tv, e anche noi glielo auguriamo.