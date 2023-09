URBINO - Ellen Nakashima, giornalista del Washington Post, è la vincitrice della edizione 2023 di Urbino Award. «Sono commossa e onorata di essere stata scelta come vincitrice di questo prestigioso premio. Non vedo l’ora di venire a Urbino», ha dichiarato immediatamente dopo l’annuncio da parte dell’ambasciatrice d’Italia a Washington Dc Mariangela Zappia durante una cena esclusiva tenuta a Villa Firenze.

«Continua questo percorso interrotto solo in parte dalla pandemia – ha sottolineato il sindaco Maurizio Gambini –. Per la città di Urbino questo evento ha un significato notevole: un modo di far cultura e opinione come pochi nel nostro Paese. Per la città di Urbino era presente alla serata l’assessore al turismo e patrimonio mondiale, Roberto Cioppi.

Privacy e sicurezza nazionale

«Il premio a Nakashima – ha rimarcato il responsabile del settore cultura e turismo del Comune di Urbino, Gabriele Cavalera - ha voluto riconoscere un lavoro pluriennale dedicato a raccontare le varie implicazioni inerenti all’intreccio fra tecnologia, privacy e sicurezza: un difficile equilibrio fra azioni di sorveglianza volte a proteggere la sicurezza nazionale e l’obbligo di rispettare la vita privata dei cittadini».

«Gli articoli della giornalista del Washington Post – ha rilevato il presidente del premio Giovanni Lani - si sono, inoltre, distinti per i tanti approfondimenti riguardanti il rapporto tra la Cina e l’Occidente e sulla interpretazione di azioni e alleanze fra Paesi che si muovono in un contesto internazionale in rapida evoluzione».

«La serata americana a Villa Firenze è stata una esperienza bellissima - ha detto l’assessore Cioppi - che ci ha permesso di stabilire ulteriori relazioni in grado di promuovere la nostra città. Durante la serata, Urbino è stata presentata con un video che ha provocato un’ovazione fra i presenti e che ha toccato il mio orgoglio di cittadino urbinate».

Il ringraziamento di Zappia

«Prima di tutto ringrazio la città di Urbino - ha rimarcato l’ambasciatrice d’Italia Mariangela Zappia - per aver creato il premio, iniziativa che unisce Italia e Stati Uniti in un modo particolare dal 2006. Negli anni ha toccato giornalisti di altissimo livello. Urbino ne ha scovati alcuni che sono poi diventati personalità rilevanti della stampa internazionale. Ellen Nakashima è una professionista molto reputata non solo a Washington. Ha svelato una serie di temi veramente rilevanti nel contesto geopolitico, segue da vicino il tema della competizione tra Usa e Cina e la sicurezza degli Stati ed è encomiabile quello che fa, perché rende un servizio al lettore con i suoi servizi e inchieste veramente molto approfondite».

La cerimonia a Palazzo ducale

Il 27 settembre, alle 11, nel Salone del trono di Palazzo ducale, si terrà la cerimonia di conferimento ufficiale del premio a Ellen Nakashima.