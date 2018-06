Mare-Monti, fondi sbloccati Pressing sui cantieri stradali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀ FERMO L'asse viario Mare-Monti rimane una delle grandi infrastrutture attese dalla provincia fermana, cruciale per l'area dei Sibillini. Un passaggio decisivo in termini di rilancio post sisma e prospettive turistiche ed imprenditoriali di tutta la fascia montana. Ma in che tempi? E' di tre giorni fa la notizia della pubblicazione da parte del Cipe della delibera 98 del 2017, con cui sono stanziati 11 milioni di euro, finanziati dal ministero delle infrastrutture e trasporti nell'ambito dei Fondi sviluppo e coesione. In una...