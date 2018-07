Centra un cordolo e vola dallo scooter Centauro in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SOCCORSO NUMANA Ancora un pauroso incidente sul lungomare di Marcelli. È il terzo in tre giorni. Anche stavolta il protagonista è un centauro, volato dal suo grosso scooter e caduto rovinosamente sull'asfalto. All'ospedale di Torrette è finito un 66enne (A.O. le iniziali). Le sue condizioni non sono gravi, ma lo spavento è stato enorme. Erano passate da poco le 22, sabato sera, quando l'uomo, che viaggiava verso sud, ha perso il controllo della moto all'altezza dello stabilimento Cavalluccio di Mare, lungo l'affollatissima via...