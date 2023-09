Un nuovo trattamento dedicato alla donna

Trattamenti di cura e prevenzione della sfera femminile sono fondamentali per garantire salute e benessere della donna. Ridurre il rischio di contrarre malattie o di sviluppare condizioni disagianti attraverso comportamenti e accorgimenti non sempre è sufficiente per contrastare condizioni negative che possano coinvolgere l'apparato genitale femminile. Qualora le normali attività preventive non portino a risultati ottimali, Emotest ha predisposto un percorso per un trattamento specifico contro numerose patologie: consultare centri medici per valutare come agire è importante per poter porre rimedio a diverse problematiche.



Caress Flow e l'approccio innovativo alla cura di patologie genitali

Emotest è un laboratorio di analisi cliniche e poliambulatorio che da quarant'anni si occupa di andare in contro a ogni esigenza nel campo ella chimica, dell'immunoterapia, della biologia e della medicina. Con sede a Piane di Montegiorgio, al civico 50 di via Faleriense Est all'interno del Centro Medico San Paolo, questa moderna struttura conta sull'esperienza di professionisti specializzati e capaci di operare in rapidità e sicurezza. In quest'ottica, l'ambulatorio ostetrico - ginecologico offre un servizio a 360 gradi dedicato alla donna.

Il nuovissimo servizio proposto da Emotest si chiama Caress Flow e consiste in un trattamento scientifico studiato e sviluppato dopo quattro anni di ricerca congiunta da parte di un team di medici. Attraverso un approccio semplice e naturale, Caress Flow non presenta effetti collaterali e utilizza in sinergia ossigeno ad alta concentrazione e acido ialuronico a basso peso molecolare. Questo percorso, costituito da 5 sedute previa valutazione ostetrica e se necessario in collaborazione con l’ambulatorio del pavimento pelvico, si rivolge alle donne che soffrono di atrofia vulvo vaginale, candidosi recidivanti, lichen, bruciore uterale, vestibolite e incontinenza. L'azione biostimolante dell'ossigeno, che è di fatto un battericida e antinfiammatorio, si unisce agli effetti trofici dell'acido ialuronico: questa combinazione ha un effetto proliferativo e rigenerativo per le cellule, facendo registrare benefici e risultati incoraggianti nel trattamento delle patologie.

Ottobre, mese della prevenzione al tumore femminile

Un servizio di check up completo, sia per uomo, sia per donna, è proposto da Emotest attraverso una serie di esami e screen studiati ad hoc che favoriscono la prevenzione contro alcune patologie e malattie importanti. Seguendo la mission che la clinica si propone, per il mese di ottobre - mese della prevenzione al tumore femminile - sono stati proposti tre pacchetti prenotabili online volti a incentivare lo screening effettuato attraverso ecografia, mammografia, visita, pap test e controllo dei marcatori tumorali.

L'ambulatorio e i trattamenti su misura

La mission del poliambulatorio Emotest è seguire il paziente in ogni fase del percorso dai controlli preventivi e fino alla guarigione: ogni trattamento è fondato sulla cura e su indagini personalizzate, disegnate sulle necessità di ogni soggetto. Il team di Emotest è infatti altamente specializzato e professionale, continuamente aggiornato, formato da biologi, medici, infermieri, ostetriche, ma anche psicologi e sessuologi. Dotate di macchinari di ultima generazione, la clinica è ormai da anni un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda il settore medico. Per conoscere tutti i servizi a disposizione dei cittadini è possibile vistare il sito internet www.emotest.it