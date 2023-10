Innovazione tecnologica, la medicina entra nel futuro

Grazie ai progressi nella scienza, nell'informatica, nell'ingegneria e nella biotecnologia, i cambiamenti fatti registrare dalla medicina negli ultimi anni sono epocali per le modalità con cui vengono trattate, curate, ma anche prevenute e diagnosticate le malattie.



Tecnologia e medicina

L'innovazione tecnologica permette, infatti, di ottenere diagnosi mediche sempre più precise e rapide, sfruttando le potenzialità di strumenti che garantiscono maggiore precisione e qualità nella valutazione e nelle indagini dei disturbi, in modo meno invasivo rispetto al passato e con la possibilità di individuare e agire su patologie in una fase precoce, quando il trattamento si rivela più efficace.

A ciò si aggiunge la capacità anche in campo medico di utilizzare tecnologie capaci di sfruttare i dati raccolti e agevolare ogni aspetto nel processo di cura dei pazienti. In questo modo, le cure si fanno più specifiche e tratteggiate sulle reali necessità della persona, permettendo di agire in modo mirato e personalizzato, caso per caso.



Una realtà in continua espansione al servizio dei cittadini

Dal solco segnato da tali premesse e con l’obiettivo di essere sempre al fianco dei propri pazienti rispondendo al meglio alle più disparate necessità del territorio, una realtà come il Gruppo Medico Associati Fisiomed rappresenta un importante punto di riferimento, capace di stare al passo con l’innovazione e offrire un servizio a 360°, azzerando le distanze e i tempi d’attesa, con la professionalità di 263 specialisti al servizio della Regione Marche e non solo.

Fondato nel 1996, il gruppo Fisiomed ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo esponenziale, riuscendo a rispondere in modo efficace e rapido alle necessità dei pazienti. Un processo di crescita che, sulla scia dello slogan “Più sedi, più servizi, più vicini a te”, ha trasformato la realtà per renderla ancora più competitiva e pronta al servizio della cittadinanza.

A partire dall’agosto 2017, Fisiomed ha allargato la propria offerta acquisendo la proprietà e la gestione del centro medico e fisioterapico Somachandra a Corridonia, dove più di 27 specialisti sono a disposizione dei cittadini per ciò che riguarda la diagnostica (ecografia, elettromiografia, diagnostica cardiologica etc.), le visite specialistiche e la fisioterapia.

L’anno successivo è la volta del Laboratorio Analisi Ricerche Cliniche a Civitanova Marche, presso cui è possibile effettuare visite sportive, esami diagnostici, visite specialistiche e fisioterapia. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, il Laboratorio rappresenta un tassello fondamentale per l’impegno che copre nelle varie strutture di riferimento, attraverso l’impiego di ogni specialità delle più qualificate professionalità e delle migliori tecnologie.

Nel 2019 il Gruppo Fisiomed acquisisce la gestione e la proprietà dello Studio Medico Associato, trasformandolo in Centro Medico Palazzo Europa Tolentino. Sede importante presso cui è possibile prenotare esami diagnostici e visite specialistiche.

L’ingresso in una nuova era

La crescita del Gruppo festeggia oggi l’ingresso in una nuova era, con l’inaugurazione del nuovo Polo Diagnostico Poliambulatoriale e Clinico a Sforzacosta, che sorge in via Giovanni XXIII per essere hub centrale e più importate dell’attività di Fisiomed. La struttura si affianca alle quattro storiche e andrà a integrare, raddoppiare e rafforzare la loro offerta, ponendosi a guida del “quintetto”.

Una sede da 1.600 metri quadri su un piano, che accoglie 18 ambulatori polispecialistici, 6 ambulatori diagnostici, 7 uffici amministrativi, una grande Sala Convegni e ben 67 posti auto, conciliando estetica, comfort ed efficienza. Presso il nuovo polo, infatti, gli oltre 65mila pazienti seguiti durante il 2022 potranno trovare macchinari all’avanguardia e che rappresentano il meglio in questo momento in Italia nell'ambito della sanità privata.



Dare risposte al territorio

Come sottolineato dall’amministratore di Fisiomed, Enrico Falistocco «il nuovo polo è un investimento che era diventato fondamentale per dare risposte al territorio. Anzi, parlare di territorio ormai è riduttivo dato che riceviamo prenotazioni e pazienti per circa il 40% da fuori provincia ed anche fuori regione».

«I macchinari all’avanguardia scelti – prosegue Falistocco – evidenziano l’attenzione massima riposta nella ricerca. Per offrire un servizio sempre migliore per rispondere, in un ambiente di lavoro familiare per pazienti, collaboratori e dipendenti, con umanità e competenza alle sfide che il futuro ci riserva».

Tra i fiori all’occhiello del nuovo centro, il direttore sanitario, Gianfranco Bonfili, indica «un’attività ambulatoriale immensa, con linee telefoniche sempre attive e un’accoglienza capace di mettere subito a proprio agio i pazienti. L’apprezzata tempestività nelle diagnosi sarà ora svolta con macchinari ancora migliori e sicuri».

Per maggiori informazioni sull’attività, le possibilità e i trattamenti offerti dal Gruppo Medico Associati Fisiomed è possibile visitare il sito internet www.associatifisiomed.it . Prenotazioni veloci per visite mediche accurate, esami diagnostici specialistici e prestazioni fisioterapiche di altissimo livello allo 0733 202880 o attraverso il form presente sul sito.