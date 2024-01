Efficacia e comfort a disposizione del paziente

Spesso, chi si trova ad affrontare una problematica di salute, si trova a dover lottare con solo contro la malattia stessa, ma anche contro le lungaggini delle strutture ospedaliere e ambulatoriali. Aspettare a lungo per esami diagnostici o interventi, navigare la complessa burocrazie sanitaria e ricevere servizi che non soddisfano a pieno le aspettative possono essere ulteriori sfide da affrontare.

Il Centro Diagnostico La Fenice è stato in grado di superare tali problematiche da diversi anni grazie ad un approccio che si distingue per la sua attenzione alle esigenze del paziente, con sensibilità e efficacia nell’organizzazione di un percorso completo, dalla fase diagnostica a quella terapeutica.

Il paziente al centro dell’opera del Centro La Fenice

Un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato per ogni paziente, completato attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e di un’ampia rete di servizi: è ciò che il Centro Diagnostico La Fenice mette a disposizione dei suoi utenti, nelle due sedi di Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche. L’ascolto e la comprensione dei bisogni del paziente, dal momento in cui mette piede in una delle due strutture, sono gli elementi chiave che animano l’azione dei professionisti de La Fenice e al tempo stesso rappresentano il segreto che permette di fornire servizi di eccellenza in vari settori.

La Fenice a Porto Sant’Elpidio: diagnostica e polo fisioterapico

La sede del Centro Diagnostico La Fenice di Porto Sant’Elpidio, collocata nella centrale via Mazzini numero 18, rappresenta un hub diagnostico e multi-specialistico per visite specialistiche ed interventi ambulatoriali di diverso, con oltre 130 medici specialisti.

L’ampia gamma di servizi spazia dalla radiologia alla Risonanza Magnetica alto campo 1,5 tesla, dalle TAC alla mammografia 3D. Il centro, inoltre, ospita inoltre un polo per la fisioterapia e la riabilitazione in grado di venire incontro alle necessità più varie del paziente come terapie a ultrasuoni, osteopatia, utilizzo delle tecar e percorsi di rieducazione funzionale pre e post intervento. Inoltre è presente un servizio di medicina sportiva per il rilascio di certificati agonistici e non: gli atleti che si rivolgono agli specialisti in medicina dello sport del Centro Diagnostico possono contare sulle competenze verticali e su strumentazioni di ultima generazione per poter monitorare il proprio stato di salute e prevenire le patologie collegate alla pratica sportiva.

Per garantire il massimo comfort del paziente, il centro offre un ampio parcheggio e un percorso con codice colore che agevola l’orientamento verso l’ambulatorio desiderato. Inoltre, grazie alla strumentazione all’avanguardia, il centro consente di erogare servizi di diagnostica per immagini in tempi estremamente rapidi, senza lista di attesa al momento della prenotazione, e di produrre referti appena terminato l’esame, il che costituisce un vantaggio enorme per il paziente.

La Fenice a Civitanova Marche: polispecialistica, chirurgia e odontoiatria

Anche il Centro Diagnostico La Fenice di Civitanova Marche, la cui sede si trova in via Aldo Moro n° 55. Il centro ospita ambulatori specialistici attrezzati con tecnologie di ultima generazione, dove svolgono le attività i vari professionisti: dalla cardiologia alla neurologia, dall’urologia fino alla ginecologia ed all’ortopedia, ed è dotato anche di spazi e attrezzature per la chirurgia ambulatoriale. In questa sede inoltre troviamo il centro odontoiatrico allestito con ben cinque ambulatori dotati delle attrezzature più avanzate esistenti sul mercato, che consentono di effettuare odontoiatria di altissimo livello.

Efficacia e comfort per l’endoscopia digestiva

Tra i nuovi servizi di diagnostica che La Fenice di Civitanova Marche offre ai propri pazienti, rientra quello relativo all’endoscopia digestiva. Nel centro è infatti possibile effettuare gastroscopie e colonscopie dalla massima accuratezza, grazie alla tecnologia ad alta risoluzione e a colonne endoscopiche di ultima generazione, che assicurano immagini di altissima qualità dei tratti gastrointestinali. Inoltre, tali esami vengono effettuati garantendo il massimo comfort per il paziente: prima dell’endoscopia digestiva, infatti, l’utente è infatti accompagnato in un’area recovery per prepararsi nel migliore dei modi all’esame; dopo, invece, vi torna per vivere lo smaltimento della sedazione, sotto il monitoraggio costante dei parametri vitali e con l’assistenza del personale specializzato.

Le due sedi del Centro Diagnostico La Fenice sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8:30 alle 13. L’indirizzo e-mail è info@centrodiagnosticolafenice.it, per contatti telefonici si può chiamare lo 0734 904711 con 10 linee sempre attive alla risposta per informazioni o prenotazioni su entrambi i centri. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del centro.