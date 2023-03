Orto in casa: i consigli per gestirlo al meglio e in modo sostenibile

Durante il periodo di pandemia, molti hanno riscoperto il piacere del pollice verde e di creare un orto sul proprio balcone, terrazzo o giardino, arrivando anche a coltivare verdura, frutta e aromi per soddisfare i bisogni della famiglia. Un hobby che, in breve tempo, ha saputo entrare stabilmente nella routine di molti regalando soddisfazione e cambiando le abitudini in termini di gusto e sicurezza per ciò che si consuma e si porta in tavola.



Pollice verde e sostenibilità



Dietro il piacere di coltivare in casa il proprio orto si schiudono temi di sostenibilità importanti, sia dal punto di vista del risparmio per l’ambiente sia dal punto di vista sociale, con un controllo completo su quello che si mangia. Questi valori devono, però, essere sostenuti dalla sicurezza di rivolgersi a realtà capaci di perseguirli al meglio lungo l’intera filiera.



Su questo solco opera Hortus Trade – Garden&Vivai che, dalla Bassa Valle del Chienti a Montecosaro, in provincia di Macerata, da oltre 15 anni permette di acquistare le migliori piantine per l’orto, il giardino e il campo operando nel rispetto della natura e dei prodotti. Nata con l’obiettivo di sviluppare un modello di agricoltura sostenibile avendo come core business gli ortaggi, negli anni Hortus Trade ha sviluppato un elevato livello di professionalità che, nel 2021, ha portato alla creazione di un sito per la produzione di giovani piante da orto in serra.



Partendo dal seme, grazie a tecnologie innovative, Hortus Trade è arrivata ad immettere sul mercato giovani piante da destinate sia al mercato hobbistico ma anche professionale. Qualunque sia il destinatario finale, ogni piantina è prodotta utilizzando sementi professionali, nuove tecnologie come le tecniche di precision farming e applicando una nutrizione e difesa mirata per garantire la massima qualità e rispondere alle necessità dei consumatori.

Agricoltura sostenibile



Tutto il processo produttivo di Hortus Trade ruota attorno al concetto di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che si concretizza nelle grandi competenze specifiche dei tecnici e nell’utilizzo di tecnologie altamente innovative, che permettono di ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dei prodotti.



Hortus Trade sfrutta infatti i droni per il monitoraggio dello sviluppo delle colture, utilizza insetti utili alla difesa dai patogeni, con conseguente riduzione dell’utilizzo di prodotti chimici e gestisce la distribuzione di prodotti attraverso l’impiego di macchine, sensori e centraline in grado di attivarsi solo quando la natura ne ha realmente bisogno. In tal modo, anche la risorsa idrica viene gestita in modo razionale e sostenibile, tanto in serra quando nei campi.



Esperienza al servizio di tutti



Attraverso il servizio di assistenza tecnica specializzata, Hortus Trade punta a trasferire l’esperienza maturata negli anni in tema di utilizzo ottimale dei prodotti ai clienti privati che vogliono creare il proprio orto nel giardino di casa o, anche, arrivare ad auto-produrre ortaggi, frutta e piante aromatiche per soddisfare i bisogni di tutti i giorni sul balcone o in terrazzo. Chi si rivolge a Hortus Trade, infatti, oltre a una grande scelta di piante e materiali per la coltivazione – dai vasi a terriccio e nutrienti – riesce a ottenere sempre consigli preziosi su come impostare il proprio sito produttivo.



Hortus Trade persegue e crede, inoltre, nei valori della ricerca e della nutraceutica, arrivando a sviluppare la linea Vegecolor, che racchiude prodotti particolari, a colorazione differente e di non facile reperimento come zucchino giallo, peperone bianco, cavolfiore arancione, patata viola, pomodoro nero, ricchi di alcuni importanti elementi nutrizionali, come i polifenoli, potenti antiossidanti.



Imperdibili occasioni di benessere



Nella sua sede di Montecosaro Hortus Trade organizza durante tutto l’anno numerose iniziative ed eventi pensati appositamente per i clienti: dal “giardino delle zucche” in ottobre, fino al “giardino dei tulipani” che da marzo ad aprile colorerà il sito con otre 100 mila bulbi di tulipani da oltre 163 diverse varietà, permettendo di passeggiare in un infinito campo fiorito e di cogliere direttamente i propri fiori. Appuntamenti accompagnati da eventi musicali, lettura di poesie, corsi di pittura, passeggiate a tema e dalla possibilità di gustare deliziosi pasti. Il tutto con l’intento di riservare a clienti e appassionati momenti di benessere in uno scenario unico.



Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’attività di Hortus Trade è possibile visitare la pagina ufficiale Facebook o telefonare allo 0733/1826116. Il negozio è sito in Via Dante Alighieri 242, a Trodica, mentre la serra ed il garden si trova in Località Piane Chienti, a Montecosaro dove è presente anche qui un punto vendita. Apertura dal lunedì al sabato 8.30-12.30 e 14.30-19.30.