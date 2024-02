La pasticceria è un’arte, meglio praticarla con passione

L’arte nelle mani, la scienza nella testa e l’amore nel cuore: sono questi i tre ingredienti che deve possedere un bravo pasticciere. Un mestiere antico che può essere declinato solo da chi a una certa abilità manuale abbina le giuste conoscenze e, ovviamente, una grande passione, senza la quale è impossibile trovare quell’equilibrio necessario per realizzare un dolce che sia un piccolo capolavoro.

La dolce eleganza della pasticceria

La pasticceria non è solo un mestiere, ma un'arte che richiede abilità, precisione e creatività. Le tecniche della pasticceria sono fondamentali per creare dolci che non sono solo gustosi, ma anche esteticamente belli. Questa professione è una combinazione di scienza e creatività, dove la conoscenza delle materie prime, delle temperature e delle tecniche di lavorazione è essenziale per ottenere risultati di alta qualità. I pasticceri sono artigiani che con amore e passione trasformano semplici ingredienti in opere d'arte commestibili. Ogni dolce racconta una storia, e dietro ogni creazione c'è un lungo percorso di apprendimento e pratica. Chi ambisce a lavorare in pasticceria ha bisogno di stare sul campo, di sperimentare seguendo le indicazioni dei giusti maestri, guide capaci in grado di trasmettere le conoscenze acquisite in anni di lavoro in laboratorio.

Quando la passione si fonde con la professione

Fondata nel 2011 da Daniela Valori e Patrizio Perdichizzi, figure note nel mondo della pasticceria per i traguardi ottenuti dagli ’80 in poi con locali come “Patrizio & Daniela” e con la collaborazione della figlia Natascia, La Fenice è divenuta in breve tempo un’azienda di primo piano: oggi i suoi 22 dipendenti realizzano tra le 7mila e le 11mila paste al giorno, toccando quota 3 milioni ogni anno. Dolci che vengono serviti nel punto vendita di via Brunelleschi 5/9 a Porto San Giorgio, aperto tutti i giorni dell’anno dalle 6,30 alle 21.

Patrizio e Daniela incarnano l'anima dei veri lavoratori appassionati. Cresciuti dietro al bancone e seguendo le orme dei loro genitori nel campo della pasticceria, affiancati dalla figlia per la parte amministrativa, essi rappresentano la semplice nobiltà del lavoro ben fatto. Con umiltà, preferiscono discorsi genuini che provengono dal cuore, senza bisogno di esaltarsi per le loro realizzazioni. Trovandosi sempre al fianco dei loro dipendenti, sono il cuore pulsante del loro laboratorio, ed insieme formano una squadra senza eguali. Uno dei loro successi più significativi è stato nel 1980, quando furono tra i primi in Italia ad introdurre gli aperitivi con tartine, canapè, prosecco e analcolici, dando il via a una tendenza che oggi è diventata popolare. Il loro reparto salato per buffet e rinfreschi continua ad essere scelto in quanto all'avanguardia, permettendo ai clienti di gustare prelibatezze direttamente da chi ha inaugurato questa tradizione degli aperitivi.

Una realtà d’eccellenza

A La Fenice i clienti possono godere di una varietà di dolci: paste e mignon di ogni tipo e forma, grandi classici come profiteroles e torta Saint Honorè, ma anche dessert dagli abbinamenti arditi e geniali. E ancora mousse, semifreddi, cioccolatini, biscotti da tè, senza dimenticare una larga selezione di vini, spumanti e champagne accuratamente scelti. La Fenice non si limita, però, a riempire le vetrine e i banconi del suo punto vendita, le sue creazioni che raggiungono anche la bellezza di più di 200 attività tra bar, chalet d’estate, ristoranti, disseminati in diversi comuni marchigiani.

Il laboratorio, il cuore de La Fenice

Negli anni, grazie alla qualità e alla genuinità dei prodotti proposti dal laboratorio, nonché alla collaborazione di Mastri pasticceri, la richiesta da parte dei clienti e dei bar che hanno scelto La Fenice come punto di riferimento ha registrato una crescita costante nel tempo.

Per soddisfare la domanda di locali e clienti, La Fenice tiene aperto 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno il suo laboratorio, cuore pulsante della sua attività e scrigno dei suoi lavori.

Si può contattare La Fenice al numero di telefono fisso 0734/290008 oppure consultare il loro sito lafenicepasticceriapsg.it. Per restare aggiornati su tutte le novità e le iniziative de La Fenice è possibile seguire anche i suoi account ufficiali su Facebook e Instagram o, per ulteriori informazioni, contattarla su WhatsApp al numero 366 9532689.