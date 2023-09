Comes diventa casa

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con NUOVA COMES SRL

Nuovi ambienti, arredi, idee e spazi pensati per sentirsi davvero a casa. L’azienda Comes, presente ad Ancona da oltre 50 anni nella sede in via della Montagnola 26 inaugura il nuovo showroom sabato 30 settembre (ore 15-20) e domenica 1 ottobre (ore 10-20) e con l’occasione offre a tutti i presenti uno speciale buono sconto del 10% sull’acquisto di una nuova cucina “Ernestomeda”.

La novità in casa Comes, presente oltre ad Ancona anche a Senigallia (con showroom e centro edile), Cesano di Senigallia (con centro edile, ferramenta a libero servizio e Comes Legno) e Corinaldo (centro edile) riguarda il nuovo showroom in via della Montagnola: 500 mq (su un totale di 3000) dedicati all’abitare a 360° gradi, con proposte per ogni ambiente della casa, dalla cucina al bagno, dalla zona living alla zona notte, dall’illuminazione ai complementi di arredo fino ai pavimenti, infissi, serramenti, porte e tende d’arredo. I consulenti Comes sapranno guidare il cliente nella scelta delle migliori soluzioni per la propria casa, affiancandolo in ogni passaggio della ristrutturazione.

Nelle due giornate di “porte aperte” verranno anche presentati prestigiosi brand con cui Comes ha avviato nuove collaborazioni: tra questi “Ernestomeda”, azienda specializzata nella produzione di cucine di design e certificate Made in Italy, contraddistinta da avanguardia tecnologica, ricerca costante e grande passione per la qualità.

“Oggi l’azienda è focalizzata ad offrire un servizio completo che abbraccia tutti gli interlocutori del cantiere – sottolinea il titolare di Comes, Giovanni Pierfederici – grazie alla nostra capacità di essere un referente unico, dall’edilizia all’arredamento”.

Il 30 settembre e 1° ottobre i presenti potranno anche conoscere il team di collaboratori esperti e altamente qualificati di cui si avvale Comes, in grado di offrire sia ai clienti che ai professionisti un servizio completo per tutto ciò che riguarda il comparto dell’abitare.

E se a spaventare sono i costi di una ristrutturazione, con Comes si potrà usufruire di finanziamenti a tasso zero per 12 mesi, per affrontare i lavori in tutta tranquillità anche dal punto di vista economico.

“Il nostro target sono le famiglie - prosegue Pierfederici- e tutti coloro che cercano comfort e benessere nell’habitat domestico”.

Ascolto e analisi, consulenza tecnica e stilistica, selezione di materiali e soluzioni di arredo, condivisione del progetto con i professionisti, preventivo e ordine: queste le fasi del metodo di lavoro Comes, con l’obiettivo di arrivare insieme alla soluzione più efficace nei tempi e nei costi stabiliti.

Comes è il partner ideale per progettisti, ingegneri, architetti, interior designer e geometri: l’azienda rappresenta “l’anello di congiunzione” tra le imprese, i professionisti e i clienti privati, con l’obiettivo comune di rendere ogni casa il posto migliore in cui abitare.