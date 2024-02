Airone P.G., un ponte tra le aziende e i saldatori di domani

Impara l’arte e… non metterla da parte, anzi. In un mercato del lavoro sempre più competitivo accrescere le proprie competenze è un dovere per migliorare la propria condizione professionale: frequentare una scuola di formazione che funzioni, che elevi davvero e in maniera certificata l’abilità di un lavoratore può dunque fare la differenza nel corso di una carriera. Soprattutto quando le competenze in questione riguardano un’arte come quella della saldatura, di fondamentale importanza per il settore industriale nonostante l’avanzare della tecnologia. Airone P.G. forma e certifica i saldatori di domani, offrendo strumenti che consentono ai giovani di sviluppare competenze per accedere al mondo del lavoro e, al contempo, a chi già un impiego lo ha di allargare i propri orizzonti.

Centro di Eccellenza dell’Istituto Italiano di Saldatura

Scegliere di intraprendere un percorso di crescita professionale con Airone P.G. vuol dire abbracciare un mondo come quello della saldatura, un’arte richiesta da una infinità di settori e impieghi e che, dunque, non conosce crisi. In questo contesto, Airone P.G. ha il merito di formare proponendo un metodo che coinvolge ogni aspetto della saldatura e che prevede insegnamenti teorici e pratici da parte di docenti e istruttori dotati di profonda esperienza sul campo.

Tutte motivazioni che hanno portato Airone P.G. a essere riconosciuto come Centro di Eccellenza dell’Istituto Italiano della Saldatura nella formazione e certificazione di personale ed aziende. Grazie a questo titolo, Airone P.G. può così fornire diversi tipi di certificazione ad aziende e professionisti negli ambiti più specifici di questa arte, dalla qualifica di saldatori, operatori di saldatura alla certificazione per ispettori e coordinatori internazionali di saldatura. Tutte certificazioni di qualifica valide Europa e nel Mondo, in quanto riconosciute dalla Federazione Europea della Saldatura (EWF) e dall’Istituto Internazionale della Saldatura (IIW).

Airone P.G., inoltre, offre una lunga serie di servizi inerenti o contigui al campo della saldatura, la certificazione dei frigoristi (operatore F-Gas Reg. 2067) ed F-Gas aziende, incollaggio strutturale, qualità in saldatura e verniciatura. Certificazione aziende (sistemi di gestione, processi di fabbricazione) ISO 9001, ISO 3834, EN 1090, EN 15085 etc.

Serbatoio di specialisti per le aziende sul territorio

Scuola di formazione per lavoratori impiegati in vari comparti industriali – metalmeccanico, trasporti, energetico, infrastrutture civili e industriali, farmaceutico, alimentare, oil&gas – Airone P.G. opera da oltre 25 anni formando e certificando professionisti nel Centro Italia: le sue sedi sono a Perugia, Ancona, Jesi, Fano e Ascoli Piceno.

La formazione offerta da Airone P.G. è aperta a tutti: giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro facendo propria una professione centrale nel settore industriale (e non solo); adulti che intendono o hanno la necessità di allargare le proprie competenze, ma anche saldatori già esperti che hanno bisogno di una precisa specializzazione nel loro campo professionale. Tra i corsisti di Airone P.G., inoltre, è in costante crescita il numero delle donne, interessate a un lavoro che fa di preparazione e precisione due qualità fondamentali.

Vero e proprio punto di riferimento per le aziende del Centro Italia, che spesso attingono dall’ampio bacino dei professionisti qualificati dalla scuola per colmare i vuoti in organico o sopperire a necessità legate alla produzione. Un apporto importante, visto che complessivamente sono circa 1.600 i saldatori che ogni anno ottengono una certificazione con Airone P.G.. Inoltre Airone P.G. collabora con tutte le principali associazioni di categoria, agenzie del lavoro, cooperative sociali e Regioni di pertinenza.

Un nuovo corso in partenza ad aprile

Ad aprile 2024, inoltre, l’istituto, si appresta ad avviare un nuovo corso di qualificazione per personale addetto alle prove non distruttive, ovvero quelle tecniche che mirano a valutare l’integrità di una struttura, ma che si svolgono senza intaccare o danneggiare la struttura stessa. Si tratta di una specializzazione fondamentale e necessaria, in quanto aiuta le aziende a mantenere alti i propri standard qualitativi, oltre che a permettere di tutelare la sicurezza di lavoratori e consumatori.

Il corso consente di ottenere le certificazioni di qualifica secondo UNI EN ISO 9712 e ASNT TC1-A e quindi acquisire la specializzazione per il controllo visivo/dimensionale, magnetoscopico, con liquidi penetranti ed ultrasonoro delle saldature. Di fatto, il lavoratore viene formato per essere un tecnico adibito al controllo finale della fabbricazione saldata, garantendo la qualità del prodotto.

Airone P.G. ha sede a Perugia in via dell’Acciaio 7 (località Ponte Felcino), ad Ancona presso il centro IIS “Podesti C. Onesti”, a Jesi presso il centro IIS “E. Pieralisi”, a Fano nell’Istituto Centro di Studi Professionali “Don Orione” e ad Ascoli Piceno nel centro IIS “Fermi Sacconi Ceci”. Per informazioni sui corsi e la scuola, ma anche per iscrizioni è possibile visitare il sito www.aironepg.it. Info anche inviando una mail a info@aironepg.com o telefonando allo 075.6910521 e al 338.6628787.