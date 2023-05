SGR Efficienza Energetica al servizio della moda

Il Gruppo SGR di Rimini attraverso il progetto SGR Efficienza Energetica , brand sotto cui operano tutte le società del Gruppo specializzate nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative, sicure ed efficienti per il risparmio energetico, è lieto di comunicare di essere stato scelto dacome general contractor nell’ambito del progetto “Abbellimento dei luoghi di lavoro” delle piccole imprese artigiane che collaborano con la Casa di Moda di Solomeo.Il progetto mira a rendere più sostenibili le attività produttive dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo motivo, le imprese artigiane che ne faranno richiesta, potranno ricevere un supporto perdi sicurezza, comfort, edilizia green ed efficienza energetica.In particolare, SGR Efficienza Energetica si occuperà della, mettendo a disposizione la propriaper fornire alle piccole imprese artigiane coinvolte le soluzioni tecniche più adatte a realizzare gli interventi auspicati.Il progetto rientra nel “Programma Sviluppo Eccellenze del Made in Italy” di BNL BNP Paribas, una iniziativa che vuole creare valore sociale e ambientale sul territorio, accompagnando la crescita delle imprese italiane che si contraddistinguono per qualità, innovazione e sostenibilità. Gli stessi valori sono condivisi anche da SGR Efficienza Energetica, che propone, a beneficio delle comunità locali.è una storica realtà nata a Rimini e attiva nel settore Energy&Utilities e nel mercato delle energie rinnovabili. Nel corso degli anni si è affermata a livello nazionale ed internazionale con una serie di competenze ad alto contenuto tecnologico e di attività integrate che hanno progressivamente ampliato l’offerta di prodotti e servizi, orientati all’efficienza energetica e al risparmio. Attraverso il brand, promuove, sostiene e realizza iniziative di sostenibilità, green economy e di efficientamento energetico, in coerenza con gli obiettivi “ESG” (Environmental, Social e Governance) che costituiscono una delle maggiori sfide del nostro tempo. Il Gruppo SGR sin dal 1956 è al servizio delle comunità e dei territori in cui opera, attraverso un continuo percorso di sviluppo che ha nella sostenibilità, nell’economia circolare e nella transizione energetica i principi cardine della propria attività.