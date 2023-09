Vittorio Sgarbi, amore a gonfie vele con la fidanzata Sabrina Colle: il dolce scatto a Venezia con (particolare) dedica

Vittorio Sgarbi a Venezia ci è arrivato con la sua fidanzata Sabrina Colle. In un dolce scatto pubblicato sui social, i due sono vicini, faccia a faccia, come per baciarsi, anche se è noto che non hanno rapporti sessuali da diversi anni.

«Ho visto lei che bacia lui che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour, ma chi baci tu?», ha scritto Vittorio Sgarbi sotto la foto che li ritrae insieme.

Il Sottosegretario alla Cultura ha partecipato al Lido di Venezia alla cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera alla regista Liliana Cavani. Proprio Sgarbi, lo scorso gennaio, in occasione del 90esimo compleanno della regista ne celebrò la proficua carriera cinematografica con una cerimonia al Ministero della Cultura.

Vittorio Sgarbi, la vita privata

Il critico d'arte ha tre figli, avuti da tre relazioni diverse: Carlo, Alba ed Evelina. Non si è mai sposato. La sua relazione più nota, prima di quella attuale con Sabrina Colle con cui si ritrae a Venezia nelle scorse ore è stata quella con Patrizia Brenner, nota stilista italiana di origini austriache, venuta a mancare nel 2002 a causa di una leucemia.

Chi è Sabrina Colle

Classe 1973, attrice e modella, Sabrina Colle dal 1998 è la fidanzata di Vittorio Sgarbi.

«Non facciamo l’amore dal 1999 - ha raccontato Vittorio Sgarbi un'intervista al Corriere della sera -. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo.

Nella mia apparente incontrollabilità, Sabrina detiene il controllo assoluto. Il potere sulle anime».

Formatasi artisticamente in Francia, a Parigi, ha lavorato tra cinema e teatro, a cui si è dedicata negli ultimi anni.