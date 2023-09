Pensioni, Quota 103 verso la conferma per il 2024: chi può fare domanda. Regole e istruzioni

Pensioni. La strada tracciata è quella del prolungamento a tutto il 2024 di Quota 103: ossia l'uscita anticipata con 41 anni di versamenti e 62 anni d'età.

Le risorse ridotte a disposizione per la Legge di bilancio di autunno consentono la conferma dello schema in vigore e lasciano spazio a poche novità, anche se i sindacati sperano almeno sull'ampliamento dell'Ape social e di Opzione donna. Ma chi può fare domanda per accedere a Quota 103? Ecco regole e istruzioni.

I requisiti

Il diritto all'accesso alla pensione con Quota 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, dei seguenti requisiti:

Età anagrafica di almeno 62 anni Anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

Fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

Sono interessati gli iscritti:

alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive

alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) per lavoratori autonomi e parasubordinati.

Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Finestre di accesso

Due le tempistiche per la decorrenza degli assegni:

I soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;) I soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla pensione: dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e dal settimo mese se dipendenti pubblici,

Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

Come fare domanda

Recentemente l'Inps ha implementato il sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103).

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali: