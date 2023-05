Non è fatto solo di oro e di argento il tesoro nascosto di cui parlano gli analisti di Gam Investments quando descrivono quel mondo ampio del lusso che più di tutti trarrà vantaggio dall’ascesa della classe media in Asia e dal ritorno dei consumi cinesi ai livelli pre-Covid. Ma anche dalla crescita dei consumatori in Europa e negli Usa, gli stessi capaci di resistere alle pressioni inflazionistiche. Senza contare che ormai il consumatore medio appartenente alla Generazione Z, che spesso viene a contatto con questo mondo attraverso i videogiochi o il metaverso, ha solo 15 anni quando inizia a comprare beni di lusso, borse super griffate o sneakers a più zeri da lunga lista d’attesa. Quanto vale questo mondo? Sbaglia chi crede che il lusso sia concentrato in poche aziende, come Lvmh, Richemont, Estée Lauder e Pernod Ricard, sottolineano gli esperti: in realtà si tratta di un settore molto più ampio. La categoria dei beni di lusso personali rappresenta solo il 20-25% dei 1.400 miliardi di euro del settore, per quanto molte delle società quotate rientrino in tale categoria. L’anno scorso, per esempio, l’hospitality di lusso, che sostanzialmente si riferisce al settore alberghiero, ha raddoppiato la crescita.

LE OPPORTUNITÀ GAM

Attenzione alla selezione però, avvertono gli analisti, in un settore così variegato. Quel che è certo è che in generale le valutazioni attuali non tengono conto del potenziale di recupero della Cina, insistono gli analisti di Gam. Dunque si preparano a nuovi aumenti degli utili, mentre lo stato patrimoniale del settore ha una buona dote di liquidità che lo protegge dagli effetti dei rialzi dei tassi di interesse, oltre a offrire l’opportunità di sfruttare il capitale in eccesso per fusioni e acquisizioni, crescita organica o di restituirlo agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie. Non è un caso dunque se un terzo della crescita degli indici europei nel primo trimestre dell’anno (pari al +15%) sia legato proprio a certi beni di consumo, secondo Vontobel. Così il mercato europeo è riuscito a tenere testa a quello statunitense, raggiungendo quasi i massimi storici, nonostante una ponderazione minima per i titoli tecnologici. E la performance dei primi 20 titoli Euro Stoxx rappresenta quasi il 70% della performance assoluta del 15% registrato da inizio anno. A ben guardare, il contributo dei titoli legati al lusso – ad esempio Lvmh, la più grande società dell’Euro Stoxx per capitalizzazione di mercato, seguita da Hermes, Kering, L’Oreal, e così via – è stato del 40% sulla performance dell’indice dall’inizio dell’anno.

BORSE ED HEALTHCARE

Gli esperti di Comgest leggono invece le opportunità del lusso al pari di quelle nell’healthcare (salute e benessere). Il potere di determinazione dei prezzi, i margini lordi elevati e una buona gestione dei costi sono stati i fattori decisivi per società che hanno generato un incremento degli utili intorno al 15% in valuta locale. Asml ha concluso il 2022 in modo brillante e le previsioni di crescita dei ricavi di oltre il 25% per il 2023, malgrado la debolezza del mercato dei semiconduttori, sottolineano la natura strutturale degli investimenti realizzati dai suoi clienti. Lvmh ha registrato un’altra serie di risultati eccezionali, con fatturato e utili in rialzo del 20%. Le azioni di Novo Nordisk hanno registrato un ulteriore rialzo, favorite dall’ottimo risultato d’esercizio e dall’andamento dei farmaci a base di Glp-1 e per la cura dell’obesità.

Wegovy, il suo farmaco contro l’obesità iniettabile una volta alla settimana, continua ad avere successo. Nessuno stop agli investimenti. Anzi, alcune società li hanno addirittura accelerati per consolidare la loro leadership. Lonza ha annunciato un ulteriore incremento della spesa in conto capitale per il 2023.

Inditex sta ampliando gli spazi di vendita e sta introducendo alcune innovazioni all’interno dei negozi. Jeronimo Martins intende accelerare il ritmo delle aperture di nuovi negozi e dei rinnovi di quelli esistenti. Tra le opportunità di crescita a lungo termine va agganciato il pensionamento degli ultimi baby-boomer e il conseguente aumento della domanda di prodotti sanitari e, società quali Novo Nordisk, i suoi fornitori Sartorius Stedim e Lonza, o i produttori di apparecchi medicali come Straumann.

