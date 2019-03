Provocano un incidente stradale e pagano i danni con la marijuana

«Ecco il risarcimento per il danno fatto alla tua macchina. Questi sono 150 euro in contanti, e per alzare la somma ti diamo anche una dose di marijuana. Va bene così?». È la singolare proposta che ha ricevuto un ragazzo rumeno da parte di due padovani che gli dovevano dei soldi per riparare il vetro rotto della sua auto. I protagonisti, poi perquisiti e denunciati dai carabinieri, sono padre e figlio: G.C di 53 anni e N.C di 21 anni, residenti entrambi nella città del Santo. L'episodio ha fatto grande scalpore, come rivela Il Gazzettino, a Padova.

